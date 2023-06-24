تكرار لحادثة كاظم الساهر وسيقيم حفلاً.. شبيه هيثم يوسف يشعل مواقع التواصل (فيديو)

وظهر شبيه هيثم يوسف والذي يقال انه من محافظة كركوك، في فيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويغني بصوت يشبه صوت الفنان يوسف الأغنية الشهيرة: "بس انته وحدك ليه".

كما كتب بعض المدونين ان شبيه هيثم يوسف سيقيم حفل كبير قربياً، دون المزيد من التفاصيل.وبعد انتشار الفيديو، اختلطت الأمور على المتابعين لعدم التفريق بين الأصل والتقليد.ادناه الاغنية الاصلية: