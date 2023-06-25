إلى جانب سيف نبيل ودي جي أصيل.. نور ستارز تغني باللهجة العراقية (فيديو)

السومرية نيوز - فن



أعلنت صانعة المحتوى العراقية نور ستارز عن استعدادها لطرح أغنية جديدة، بعد غياب طويل عن تقديم أغانٍ خاصة، وتركيزها على محتواها المعتاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة.









تفاصيل أغنية نور ستارز الجديدة

شاركت نور ستارز عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو تشويقياً للأغنية المرتقبة، والذي ظهرت فيه إلى جانب باقي الفنانين، وهم سيف نبيل، وديجي أصيل.



فيما علقت على المنشور: "حبايبي أكبر مفاجأة عراقية قوية في تاريخ 29/ 6، جاهزين؟"، وأضافت: "مع سيف نبيل ودي جي أصيل مفاجأة تجنن، شرايكم بالتيزر قوي؟". وأشارت ستارز في منشور لها يوم أمس الجمعة، 23 يونيو/حزيران 2023، إلى أن العمل الجديد سيكون عبارة عن مفاجأة لجمهورها، وذلك لأنها ستشارك الغناء الفنان العراقي سيف نبيل، بالإضافة إلى مشاركة دي جي أصيل.شاركت نور ستارز عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو تشويقياً للأغنية المرتقبة، والذي ظهرت فيه إلى جانب باقي الفنانين، وهم سيف نبيل، وديجي أصيل.فيما علقت على المنشور: "حبايبي أكبر مفاجأة عراقية قوية في تاريخ 29/ 6، جاهزين؟"، وأضافت: "مع سيف نبيل ودي جي أصيل مفاجأة تجنن، شرايكم بالتيزر قوي؟".



وتمكن الفيديو الترويجي للأغنية من أن يحقق أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة على إنستغرام، بعد أقل من 15 ساعة على نشره.

فيما عرف تفاعلاً كبيراً من طرف الجمهور، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودة نور ستارز للغناء، وكذلك العمل مع نجوم كبار من العراق.



كما تلقت ستارز العديد من رسائل التهنئة من قِبل زملائها في عالم السوشيال ميديا، كان أولهم أختها الصغرى بنين ستارز، التي علقت بكلمة "حماس"، فيما كتب زياد بوشعر "مبروك"، فيما عبرت سارة ميلاد عن حماسها بالقول "الله حماس".



ومن جهته، كشف سيف نبيل عن عنوان الأغنية المرتقبة، والتي سيتم إصدارها بالتزامن مع عيد الأضحى، وكتبه على شكل هاشتاغ "بنت البلد".



من السوشيال ميديا إلى الغناء

يشار إلى أن نور ستارز تعتبر واحدة من بين أقدم صناع المحتوى في الوطن العربي، ولديها عدد متابعين على إنستغرام فاق 14 مليوناً، فيما يتابعها على اليوتيوب ما يزيد عن 20 مليون شخص،



وقد كانت أولى تجاربها الغنائية سنة 2019، من خلال أغنية "استنى شوي"، لتعيد التجربة خلال فترة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا سنة 2020، بأغنية "البنت الصح".



وبعد ذلك أصدرت ستارز عملين آخرين خلال السنة نفسها، الأول بعنوان "بلوك" باللهجة المصرية، ثم أغنية "سكوادي جنبي"، والتي كانت عبارة عن دعاية للعبة "بابجي موبايل".