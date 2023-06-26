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شاركوا بمسلسل "بيت الطين".. أبرز الفنانين العراقيين الذين غيبهم الموت (صور)
فن وثقافة
2023-06-26 | 06:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
3,955 مشاهدة
السومرية نيوز – فن
فجع الوسط الفني العراقي، أمس الاحد 25 حزيران/يونيو 2023، بموت الفنانين العراقيين رضا طارش وفلاح إبراهيم ليلتحقوا بركب الذين سبقوهم من الذين شاركوا بمسلسل بيت الطين الشهير والذي عرض على قناة السومرية.
وتوفي الفنان رضا طارش، في محافظة الديوانية بعد صراع مع فيروس "كورونا". وأصدرت نقابة الفنانين، بيانًا نعت فيه طارش، الذي كان يرقد للعلاج في مستشفى الديوانية التعليمي.
رحل طارش عن عمر فاق 50 عامًا قدم خلالها الكثير من الأعمال الكوميدية في التلفزيون والمسرح ومن بينها مسلسل بيت الطين
وكان أصدقاء طارش قالوا قبل أيام أنّ الفنان بدأ يستجيب للعلاج وتجاوز المرحلة الصعبة، تحت إشراف فريق طبي مختص.
وقضى الفنان الراحل أيامه الأخيرة في الردهة الوبائية التابعة لمستشفى الديوانية، حيث تفاقمت مشاكل صحية سابقة يعاني منها إثر الإصابة بفيروس "كورونا".
وطارش هو الفنان الثاني الذي يوافيه الأجل أمس الاحد، إذ أعلنت نقابة الفنانين صباح السبت الفنان فلاح إبراهيم (شلش) الذي توفي عن عمر ناهز 61 عامًا.
كما اعلنت نقابة الفنانين العراقيين، في 19 كانون الثاني/يناير 2023، وفاة الفنان العراقي "القدير" علي داخل والمعروف بشخصية "عذيب" في مسلسل بيت الطين.
فيما توفي الفنان محمد ناجي والذي اشتهر بشخصية هليل التي أداها بمسلسل بيت الطين الشهير، إثر نوبة قلبية في 26 مايو/أيار 2021 في بغداد.
وفي 23 ابريل/نيسان 2020، توفي الفنان العراقي عبد الاله كمال الدين (شوكت) والذي جسد شخصية المحامي في مسلسل بيت الطين.
الى ذلك، توفي الفنان العراقي نجم الربيعي في احدى مستشفيات العاصمة بغداد إثر ازمة قلبية في عام 2012، والذي عرف تلفزيونياً عبر شخصية "لغيوي" في مسلسل بيت الطين والتي تعتبر من الشخصيات الجميلة التي أحبها الجمهور العراقي.
بيت الطين هو مسلسل عراقي أنتج عام 2005م على قناة السومرية العراقية وهو عمل كوميدي اجتماعي تأريخي يروي عدد من الحكايات التي دارت خلال فترة ما قبل بعد نكسة (1967م) ومدى تأثير هذه الحرب التي خسرها العرب على كل شيء في حياتهم.
الجزء الأول:
*فاطمة الربيعي بدور نوعة
*طه علوان بدور شيخ عجاج
*فوزية حسن بدور فضة
*مازن محمد بدور عيد
*نغم السلطاني بدور فاتن
*جواد المدهش بدور شلال
*حافظ لعيبي بدور عليوي
*ساهرة عويد بدور صينية
*خضير أبو العباس بدور شلتاغ
*ثامر الشطري بدور ملازم إبراهيم
*محمود شنيشل بدور ضمد
*فلاح إبراهيم بدور شلش
*ضياء الدين سامي بدور لعيبي
*علي داخل بدور عذيب
*انعام الربيعي بدور نوميه
*اسيل عادل بدور وردة
*محمد ناجي بدور هلال
*كريم الشيخ بدور بدر
*نجم الربيعي بدور لغيوي
*إيمان عبد الحسن بدور فوزية
*سوسن شكري بدور سيلينا
*سولاف بدور سوزي
*محمد مجيد بدور سرمد
*نزار علوان بدور حميد
*علي المطوع بدور سعييد
*ماجد أبو زهرة بدور كشخيل
*مشعل عذاب بدور مشيعل
*محسن الجيلاوي بدور أستاذ سهيل
*ضيوف شرف
*سامي قفطان
*عبد الإله كمال
*فلاح عبود
*مهدي جبار
الجزء الثاني:
*ميمون الخالدي بدور الشيخ عجاج
*جعفر النجار بدور هديرس
*سعاد كرم بدور رازقية
*بيداء رشيد بدور فتنة
*علي فرحان بدور وحييد
*شيماء جعفر بدور حدهن
*سلام داغر بدور حنون
*تيسير بدور زوجة الشيخ عجاج
*فراس الموسوي بدور ملازم سمير
*علي دشر بدور شنشول
*حياة الشواك بدور سميجة
*اسعد عامر
*رضا طارش
*بتول كاظم
*حسين النجار بدور حسوني
*فاتن الورد
الجزء الثالث 2009:
*فاضل خليل بدور وديع
*غانم حميد بدور عبد الله
*امال ياسين بدور بهيجة
*قاسم السيد بدور مدلول
*احسان دعدوش بدور فوزي
*حسين علي صالح بدور عيد
*شهرزاد بدور رازقية
*عبير فريد بدور فتنة
*سناء سليم بدور أم سهيل
*يوسف سواس بدور حجي نوري
*عبد الستار الربيعي بدور والي
*زينب فؤاد بدور ليلوه ق
*اسم رمضان بدور فرج
*(الجزء الرابع 2012)، أشواق جاسم بدور فرحة بشرى إسماعيل أزهار العسلي هبه صباح.
المحرر:
كرار جاسم
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