شاركوا بمسلسل "بيت الطين".. أبرز الفنانين العراقيين الذين غيبهم الموت (صور)

السومرية نيوز – فن



فجع الوسط الفني العراقي، أمس الاحد 25 حزيران/يونيو 2023، بموت الفنانين العراقيين رضا طارش وفلاح إبراهيم ليلتحقوا بركب الذين سبقوهم من الذين شاركوا بمسلسل بيت الطين الشهير والذي عرض على قناة السومرية.



وتوفي الفنان رضا طارش، في محافظة الديوانية بعد صراع مع فيروس "كورونا". وأصدرت نقابة الفنانين، بيانًا نعت فيه طارش، الذي كان يرقد للعلاج في مستشفى الديوانية التعليمي.



رحل طارش عن عمر فاق 50 عامًا قدم خلالها الكثير من الأعمال الكوميدية في التلفزيون والمسرح ومن بينها مسلسل بيت الطين



وكان أصدقاء طارش قالوا قبل أيام أنّ الفنان بدأ يستجيب للعلاج وتجاوز المرحلة الصعبة، تحت إشراف فريق طبي مختص.



وقضى الفنان الراحل أيامه الأخيرة في الردهة الوبائية التابعة لمستشفى الديوانية، حيث تفاقمت مشاكل صحية سابقة يعاني منها إثر الإصابة بفيروس "كورونا". رحل طارش عن عمر فاق 50 عامًا قدم خلالها الكثير من الأعمال الكوميدية في التلفزيون والمسرح ومن بينها مسلسل بيت الطينوكان أصدقاء طارش قالوا قبل أيام أنّ الفنان بدأ يستجيب للعلاج وتجاوز المرحلة الصعبة، تحت إشراف فريق طبي مختص.وقضى الفنان الراحل أيامه الأخيرة في الردهة الوبائية التابعة لمستشفى الديوانية، حيث تفاقمت مشاكل صحية سابقة يعاني منها إثر الإصابة بفيروس "كورونا".





وطارش هو الفنان الثاني الذي يوافيه الأجل أمس الاحد، إذ أعلنت نقابة الفنانين صباح السبت الفنان فلاح إبراهيم (شلش) الذي توفي عن عمر ناهز 61 عامًا. وطارش هو الفنان الثاني الذي يوافيه الأجل أمس الاحد، إذ أعلنت نقابة الفنانين صباح السبت الفنان فلاح إبراهيم (شلش) الذي توفي عن عمر ناهز 61 عامًا.

كما اعلنت نقابة الفنانين العراقيين، في 19 كانون الثاني/يناير 2023، وفاة الفنان العراقي "القدير" علي داخل والمعروف بشخصية "عذيب" في مسلسل بيت الطين.



فيما توفي الفنان محمد ناجي والذي اشتهر بشخصية هليل التي أداها بمسلسل بيت الطين الشهير، إثر نوبة قلبية في 26 مايو/أيار 2021 في بغداد. فيما توفي الفنان محمد ناجي والذي اشتهر بشخصية هليل التي أداها بمسلسل بيت الطين الشهير، إثر نوبة قلبية في 26 مايو/أيار 2021 في بغداد.



وفي 23 ابريل/نيسان 2020، توفي الفنان العراقي عبد الاله كمال الدين (شوكت) والذي جسد شخصية المحامي في مسلسل بيت الطين. وفي 23 ابريل/نيسان 2020، توفي الفنان العراقي عبد الاله كمال الدين (شوكت) والذي جسد شخصية المحامي في مسلسل بيت الطين.





الى ذلك، توفي الفنان العراقي نجم الربيعي في احدى مستشفيات العاصمة بغداد إثر ازمة قلبية في عام 2012، والذي عرف تلفزيونياً عبر شخصية "لغيوي" في مسلسل بيت الطين والتي تعتبر من الشخصيات الجميلة التي أحبها الجمهور العراقي. الى ذلك، توفي الفنان العراقي نجم الربيعي في احدى مستشفيات العاصمة بغداد إثر ازمة قلبية في عام 2012، والذي عرف تلفزيونياً عبر شخصية "لغيوي" في مسلسل بيت الطين والتي تعتبر من الشخصيات الجميلة التي أحبها الجمهور العراقي.