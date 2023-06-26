تخليداً لذكراهما.. السومرية تعرض بعد قليل برنامجين عن الراحلين فلاح إبراهيم ورضا طارش

تعرض قناة السومرية الفضائية، مساء اليوم الاثنين، برنامجين عن الراحلين فلاح إبراهيم ورضا طارش الذين رحلا عن عالمنا يوم أمس، تخليدا لذكراهما ومسيرتهما الفنية.

وستعرض السومرية من خلال برنامج "تك تك رمضان" الذي يعرض بعد نشرة الاخبار الرئيسية في تمام الساعة الثامنة والنصف، مسيرة الفنان الراحل رضا طارش وعطائه الفني وأبرز اللحظات التي عاشها الفنان الراحل.



ويليه في برنامج "سلبريتي" الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف، ستحتفي السومرية بالفنان الراحل فلاح إبراهيم من خلال استعراض أبرز المحاطات الفنية في حياة الراحل.