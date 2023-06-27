فنانة مصرية تُثير الجدل.. ما علاقة تامر حسني بابتعادها عن الإعلام؟

ولفتت الشابة المصرية خلال استضافتها في برنامج “فيس أوف” إلى أنها “كنت مذيعة وقدّمت برامج سياسية، لكن مكملتش بسبب أني اتخطبت لتامر حسني، وكان رافض تماماً إني اشتغل في الإعلام مبيحبش إن يكون في مواعيد متأخرة أو حد يضايقني أو يزعق لي ووافقت على رأيه ومكملتش في الشغل، كنت ساعتها صغيرة”.أضافت أنها توقّفت لفترة عن العمل، وبعد انفصالها عن تامر عادت للعمل ودخلت مجال التمثيل وبالصدفة عملت معه في مسلسل “آدم”… وهما لا يزالان صديقين.وأكدت السبقي أنها إذا ارتبطت حالياً فلن تترك العمل من أجل خطيبها، مشيرةً إلى أنها تريد العودة إلى تقديم البرامج.