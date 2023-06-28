لا تعرف الخوف وتُوجت بجوائز "قيمة".. الموت يُغيب أشهر مراسلة "حربية" ببريطانيا

آن ليزلي مراسلة لصحيفة "ديلي ميل"، وهي من المراسلين الأجانب الذين لا يعرف الخوف إليهم طريقا، وهي سمة أهلتها لتكون حاضرة في لحظات حاسمة من تاريخ العالم، من سقوط جدار برلين إلى الإفراج عن المناضل الجنوبي أفريقي نيلسون مانديلا.فازت بالعديد من الجوائز عن مسيرة امتدت لنصف قرن، وشهدت مقابلاتها مع الأمراء والرؤساء وتهريب نفسها إلى بؤر التوتر في جميع أنحاء العالم.قادها أسلوبها الجريء في إعداد التقارير إلى تحدي حظر الرئيس روبرت موغابي على الصحفيين الغربيين من دخول زيمبابوي، فدخلتها تحت ملاحقة جهاز المخابرات المستبد، وارتدت ملابس تنكرية لمقابلة المعارضين في إيران.كانت رائعة بنفس القدر أثناء كتابة مقالات الأعمال الاستعراضية، وذات مرة ضربت الشاب محمد علي في فكه لأن الملاكم ذا الوزن الثقيل لم يكن منتبهاً خلال مقابلة.هي واحدة من عدد قليل من النساء اللواتي شغلن وظائف رفيعة المستوى في الصحافة البريطانية خلال الستينيات، اقترحها ديفيد نيفن.عملت السيدة آن في الديلي ميل منذ الستينيات وقدمت مقالات من أكثر من 70 دولة. غطت حرب الفوكلاند، والانقلاب الفاشل ضد ميخائيل غورباتشوف في روسيا والمجاعة في كوريا الشمالية.فازت بتسع جوائز بريطانية للصحافة وجائزتي إنجاز مدى الحياة وجائزة جيمس كاميرون 1999 للتقارير الدولية، حصلت على لقب القبطان في عام 2007 لخدمات الصحافة.بكتاباتها الثاقبة أبلغت واستمتعت بالملايين من قراء ديلي ميل على مدى عقود عديدة. بالإضافة إلى كونها زميلة محبوبة، كانت مرشدة وملهمة لأجيال من الصحفيات الطموحات.في تقارير عن الحروب حدثت القراء عن العواقب الوخيمة للنزاعات من خلال رؤيتها من منظور الإنسانية.قال عنها بول داكر، محرر البريد السابق، ورئيس تحرير "دي إم جي ميديا": آن كانت واحدة من أمهر المراسلين الأجانب في جيلها.على المستوى الشخصي ارتبطت بعلاقة رومانسية مع جيمس ماسون، زميلها في جامعة أكسفورد، وتزوجت منه وأنجبا ابنتهما كاثرين.