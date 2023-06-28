وفاة فنان وتدريسي بكلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تنعى رحيل الفنان نزار جواد الزبيدي، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".والفنان الراحل نزار جواد الزبيدي تدريسي في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، وهو من مواليد ميسان 1973ماجستير خزف، كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد عام 2002 م.بكلوريوس خزف، كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد عام 1996 معضو نقابة الفنانين العراقيين منذ عام 1996 م.عضو جمعية الفنانين التشكيليين منذ عام 1996 م.معرض الفن في قاعة الصراف للفنون عام 1991 م.جميع معارض كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد 1992-2002 م.معرض جمعية الفنون التشكيلية عام 1996م.المعرض الافتتاحي لقاعة الالوان للفنون التشكيلية – بغداد عام 1997 م.المعرض الشخصي الاول في قاعة لارسا للفنون – بوخارست / رومانيا عام 1997 م ( ايفاد وزارة الثقافة والاعلام ) .معارض قاعة الاورفه لي الموسمية عام 1997 – 2001 م .معرض رابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين عام 1998 م .المعرض الشخصي الثاني في قاعة اكاسيا للفنون – مملكة البحرين عام 1998 م.جميع معارض قاعة عبلة للفنون التشكيلية عام 1993 – 2002 م.معرض البيناله / جمعية التشكيليين العراقيين عام 2002 م.اغلب معرض دائرة الفنون عام 1998 – 2005 م.معرض جائزة عشتار للشباب عام 2007 م.