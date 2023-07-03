بعد غياب طويل.. نور الشريف ومحمود عبد العزيز يعودان الى الواجهة

فقد أعلن المنتج المصري محروس المصري عن اتفاقه مع عائلة الكاتب الراحل محمود أبوزيد على تحويل قصة فيلم "جري الوحوش" إلى مسلسل تلفزيوني يعرض في شهر رمضان القادم.وأضاف في بيان صحافي، أنه اتفق مع الكاتب أحمد صبحي لتولي عملية كتابة السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل، فيما يتولى عبد العزيز حشاد عملية إخراج المسلسل، خاصة أن الثنائي تعاونا معا في شهر رمضان الماضي وقدما مسلسل "ليل.. أم البنات".وكشف المنتج أن فكرة تحويل الفيلم إلى مسلسل تلفزيوني تسيطر عليه منذ سنوات طويلة، لكن وفاة الكاتب الراحل محمود أبو زيد في عام 2016 تسببت بتعطيل المشروع، قبل أن يوقع على العقود أخيرا مع أسرة الكاتب الراحل.يشار إلى أن شركة الإنتاج وصناع المسلسل لم يستقروا على الأبطال حتى الآن، في ظل انتظار الجمهور لمعرفة من سيقوم بالبطولة، خاصة أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وبات واحدا من أهم الأفلام التي قدمت في تاريخ السينما المصرية.في حين لم يتبق من أبطاله الرئيسيين سوى الفنان حسين فهمي، حيث رحل الفنان حسين الشربيني عن عالمنا عام 2007، والفنان نور الشريف عام 2015، أما الفنان محمود عبد العزيز فغاب عام 2016.