وفاة أحد أبطال مسلسل الاختيار المصري

وأعلن الفنان كريم عبد الجواد، وفاة أحمد قنديل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في مسجد الحصري أكتوبر، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.ومن أبرز أدوار الفنان الراحل تقديم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 مع الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.