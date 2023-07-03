غناها كاظم الساهر.. كاتب قصيدة "أنا وليلى" يتعرض لوعكة صحية

ويعد المرواني هو إعلامي وشاعر من مواليد بغداد، درس تخصص الإعلام في جامعة بغداد وبعد تخرجه عمل كمذيع في التلفزيون العراقي، برز أسمه كواحد من أبرز شعراء سبعينات القرن العشرين من خلال نظمه للقصائد الشعبية، لم يعرف عنه سمى قصيدة "أنا وليلى" التي غناها الفنان كاظم الساهر، وحصلت القصيدة عام ٢٠٠٢ على المركز العاشر في ترتيب أفضل أغاني العالم ضمن استفتاء إذاعة "بي بي سي البريطانية"*قصيدة "أنا وليلى"نظمَ المرواني القصيدة في السبعينات وهو طالب في جامعة بغداد، إلا أن الساهر قال إن ٤ أشخاص اتصلوا به وادعوا أن القصيدة لهم في الأصل، ولكن في النهاية وصل للمرواني وألقاها أمامه وأراه نسختها الاصلية.وغناها مطرب كركوكي يدعى أكرم طوزلو عام ١٩٧٤، كما غناها الفنان رياض أحمد على شكل موال في آخر حفلة له قبل وفاته في مهرجان بابل الدولي عام ١٩٩٦، لكنها لم تكتسب شهرة إلا بعد أن غناها الساهر وصدرت سنة ١٩٩٨ ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم.