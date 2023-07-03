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معجبة تلقي "سبحة" على كاظم الساهر خلال حفله بدبي (فيديو)

فن وثقافة

2023-07-03 | 06:15
معجبة تلقي &quot;سبحة&quot; على كاظم الساهر خلال حفله بدبي (فيديو)
2,142 مشاهدة

السومرية نيوز- فن وثقافة

تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لموقف غريب خلال حفله الغنائي الذي أقيم في دبي مؤخراً، وذلك خلال تواجده على المسرح حيث فوجئ بمعجبة تلقي عليه مسبحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للمعجبة التي تقوم بإلقاء المسبحة على كاظم الساهر وسط تفاعل الجمهور على رد فعل قيصر بعد أن قام بالرقص في المسبحة أمام الجمهور قبل أن يعود إلى إلقائها إليها من جديد.

ولاقي فيديو ردود أفعال واسعة من الجمهور المشارك في حفل كاظم الساهر في دبي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2023.


ويعد هذا الموقف ليس الأول في المواقف التي يتعرض لها كاظم الساهر خلال حفلاته الغنائية حيث سبق واقتحمت إحدى المعجبات المسرح خلال حفله في دار الأوبرا المصرية العام الماضي وقامت باحتضانه تعبيراً عن شدة حبها له.

ويتصدر كاظم الساهر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه المواقف التي يتعرض لها على المسرح دائماً والتي استمرت على مدار سنوات في معظم الحفلات التي أقامها.

وقام قيصر بتقديم باقة من أجمل أغانيه ومنها "أراضي خدودها" و "مو طبيعي" و"مدرسة الحب" و"أحبيني بلا عقد" و"حافية القدمين" و"انا وليلى".

يذكر أن حفل كاظم الساهر جمعه بالفنان حسين الجسمي في دبي، واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

وعبر الفنان العراقي عن سعادته بحفل دبي، متمنياً السعادة لأهله، موجعاً رسالة إلى الجمهور تحمل الكثير من الأمنيات بالسعادة والراحة وكذلك أن يتمكن من تقديم الموسيقى لهم باستمرار.



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