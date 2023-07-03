بعد وصفها الرجل المصري بالخروف.. إحالة رضوى الشربيني للتحقيق (صورة)

وجاء في البلاغ أن الشربيني نشرت منذ ساعات على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينة "من شأنها التهكم والتنمر والتحقير من شأن الرجل المصري في شكل منشور وصفت به الرجل المصري بالخروف".وقالت الإعلامية المصرية في التدوينة "مش فاهمة ليه البنات ماتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".واعتبر البلاغ أن ما فعلته هذه الإعلامية الشهيرة يعتبر "تحقيرا وتهكما" يعاقب عليه القانون، حيث "اعتادت الإعلامية عبر صفحاتها وبرامجها التقليل من شأن الرجل المصري بحجة وقوفها بجانب المرأة المصرية التي نكن لها كامل الاحترام والتوقير".واعتبر البلاغ أن "مثل هذه الأفاعيل تحض على الكراهية بين الجنسين وتنشر الفتنة والاختلاف غير المجدي وغير المفيد للمجتمع المصري المترابط"، مشيرا إلى أن المشرع المصري وضع نصوص قانون بخصوص إساءة استعمال الانترنت.وأضاف المحامي في بلاغه ضد الإعلامية أن "ما فعلته يعد من إساءتها لاستعمال الإنترنت طبقا لنص المادة 25 و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018"، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولفت صاحب الدعوى إلى أن القناة التي أحالتها للتحقيق، لا تملك سوى محاسبتها إداريا بعقوبات الخصم أو الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الدائم.وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشربيني والتحقيق في هذا البلاغ وفقا للنصوص القانونية المذكورة، ثم تقديمها للمحاكمة العاجلة.وفي وقت سابق، أعلنت إدارة قنوات cbc المصرية، تحويل المذيعة، رضوى الشربيني، للتحقيق الإداري بسبب المنشور الذي قامت وضعته على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.