روان بن حسين: مُنعت من دخول بغداد بعد اختلافي مع شخص في المطار

وكتبت روان عبر خاصية "الستوري" على موقع انستغرام: "اختلفت مع شخص يشتغل في مطار بغداد، أخذ جوازي من موظف الجوازات وكان يصوره بتلفوني، اخذت تلفونه مسحت صورة جوازي وكسرت تلفونه، المهم اخرتها مادخلوني، 4 ساعات اترجاهم يخلوني ارجع على اول طيارة لديرتي".وأضافت: "يلا عادي الكويت والعراق واحد.. شكرا على حسن الضيافة ولو كانت 5 دقائق".وختمت قولها: "جمهوري العزيز في بغداد اعتذر منكم ما راح اقدر اجتمع فيكم يا احلى واطيب شعب بالدنيا ياكرماء ياحبايب".