وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، إن الفنان علاء عبد الخالق توفاه الله قبل قليل، على أن يتم إعلان موعد الجنازة في وقت لاحق.يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.وحقق الراحل مع الفنانتين منى عبد الغني وحنان نجاحا كبيرا، مكونين فرقة الأصدقاء، بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم الحدود، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.وفي العام 1985، أطلق الفنان علاء عبد الخالق أول ألبوماته مرسال، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحانًا وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم وياكي، والذي طرح العام 1987، وألبوم عشانك، العام 1989.ومن أعماله أيضا، ألبومات راجعلك، هتعرفيني، اتغيرتي، مكتوب، لازم، طيارة ورق، الحلم، الليلة، عين ب عين، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم حب مش عادي، العام 2007 على المنصات الرقمية.