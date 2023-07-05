الثقافة تنعى فناناً عراقياً

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن وزيرها أحمد فكّاك البدراني، "تقدم بالتعزية والمواساة إلى أسرة الفنان التشكيلي العراقي حازم جياد، ونقابة الفنّانين والأسرة الفنيّة جميعاً، بوفاته إثر مرض ألمَّ به اليوم الأربعاء في مدينة الموصل، مُعرباً عن أسفه لرحيل المبدع جياد".وأضاف: "لقد أسهم الراحل في إثراء المشهد الثقافي التشكيلي في العراق، فهو من أبرز المهتمّين بالحرف العربي، وإستلهامه وتوظيفه تشكيلياً، كما تتلمذ على يديه العشرات من الفنانين عندما كان مُدرّساً لمادة التربية الفنية في القيارة والشيخان، ثم أستاذاً للرسم في معهد الفنون الجميلة، ومحاضراً في كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل".