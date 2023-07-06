المعالم السياحية في العراق.. توافد كبير وفرصة لاستثمار جديد

اغلقت بعض الدول الحدود وتوقفت الرحلات الجوية واقفرت الفنادق والمواقع السياحية وتعرض الالاف من العاملين في القطاع السياحي الى خطر خسارة وظائفهم بسبب الاحداث العالمية الاخيرة التي تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة.ومن اجل احتواء وتقليل اثار هذه الازمة على المجتمعات سعت الكثير من الدول الى ايجاد بدائل تساعد في انعاش النشاط السياحي وتحريك عجلة الاقتصاد فيها ، فكان الاتجاه نحو تنمية السياحة الداخلية من خلال اعتماد برامج وسياسات لتشجيع ابناء البلد على المشاركة في النشاطات السياحية الداخلية على اختلاف انماطها.لم يكن العراق بعيدا عن هذه الازمة فقد عانى من توقف السياحة الوافدة وما تحققه من فوائد للاقتصاد المحلي لذلك كان من الضروري البحث عن وسائل لتنمية الاقتصاد المحلي من خلال الاتجاه نحو تشجيع السياحة الداخلية، لاسيما وان العراق يمتلك مقومات هذه السياحة.احد انماط هذه السياحة هي السياحة الريفية والتي بدأت تظهر بوادرها من خلال قيام اصحاب المزارع والبساتين في مختلف المحافظات بتاجير البساتين والمزارع الى العوائل العراقية لفترات مختلفة ومن المناطق التي اشتهرت بهذه التجربة محافظة صلاح الدين.وشهدت ناحية الزوية في شمال المحافظة والتي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة تقريباً، تقع على الجهة الغربية من نهر دجلة يقابلها من الجهة الأخرى من النهر مدينة الزاب وتتبع قضاء بيجي، توافد كبير للسواح الاجانب لما تمتلكه من اماكن اثرية قديمة وعريقة، وايضا للاستمتاع على نهر دجلة، ما دفع السائحين الى التواجد بكثرة فيها.ويعد سالم الحتحوت احد ابناء هذه المدينة ومن الساكنين فيها من اكثر المهتمين بالشأن الاثري والسياحي ومن شدة تعلقه بالجانب الاثري جعل من بوابة عشتار مدخلاً لمنزله.يصطحب حتحوت السائحين الى الاماكن الاثرية لكي يعرفهم على تراث العراق الحضاري من خلال شرحه المفصل عنها ومعرفته بالطرق المؤدية اليها.حيث يذهب بهم إلى قصر البنت التاريخي لمشاهدة بقايا الماضي العريق وبعدها إلى جزيرة الهوارية الموجودة وسط نهر دجلة، ومن ثم زيارة الدواوين العشائرية الموجودة هناك ليتعرفوا على عادات وتقاليد العشائر العراقية، وللتأثر بروح التكافل الاجتماعي المترسخة فيها.وسلطت السومرية الاضواء على السياحة في مثل هذه المناطق العراقية من خلال برنامج (رحال)، في العديد من المناسبات.ويتوافد الكثير من الزائرين العرب والاجانب يوميا إلى محافظة صلاح الدين لزيارة آثارها ومراقدها، وهذا ما يضع إدارتها المحلية أمام تحد كبير للاهتمام بقطاع السياحة والفنادق لإنعاش الحركة السياحية والاقتصادية في آن واحد.