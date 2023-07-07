وفاة فنانة عراقية مقيمة في الكويت

ونشر الصحافي وعضو بجمعية الصحافيين الكويتية، نايف الشمري، عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يعلن فيه عن وفاة الفنانة أمل، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الفنانة أمل عباس، بلغني ولدها محمد قبل شوي.. الله يرحمها ويغمد روحها الجنة".كما أضاف أنها نقلت إلى المستشفى قبل عدة أيام وعانت من غيبوبة، قائلًا: "الفنانة أمل العباس كانت قبل أيام دشت مستشفى مبارك ودخلت في غيبوبة وعانت من تسمم في الكبد وتوفيت سريريا قبل 4 أو 5 أيام، وكانت وفاة إكلينيكية، وقبل قليل أعلن الدكتور وفاتها رسميًا".وكانت عباس بدأت حياتها الفنية في الكويت العام 1984 في "أوبريت سندريلا". بعدها قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، وشاركت في كل من الحادث وحكايات من التراث الشعبي ورقية وسبيكة وزوجة بالكمبيوتر وزوجة تحت التمرين وسيدي الرجل لا والطماعون وللحياة بقية، وغيرها.وكانت مشاركتها في مسلسل "الحيالة" في دور حكيمة إلى جانب الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا والفنان خالد النفيسي، من أحد أهم المحطات في حياتها الفنية.وتوقفت عن العمل في عام 2017 بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث إنها كانت تعاني من مرض خطير بالقلب.