لأول مرة.. ياسمين صبري ترد على اتهامها بتقليد جورجينا وكيم كارداشيان

وأوضحت ياسمين صبري في لقاء لها ببرنامج" ET بالعربي"أنها تلاحقها هذه الشائعات منذ ظهورها، ولكنها في البداية كانت الاتهامات بتقليد كيم كارداشيان، معتبرة أن سبب الاتهامات هو نظرة التقليل للمرأة العربية وكأنها لا يمكن أن تكون مبدعة بل يجب أن تكون مقلدة.وتابعت صبري: "في 2015 كنت أبتديت أتشهر ساعتها شبهوني بـ كيم كارداشيان، لأن كيم كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هما نقلوا لا هي بتقلد چورچينا، أنا نفس الست بس غيروا هما أنا بقلد مين".وأضافت: "مش مشكلة اللي يقول يقول اللي يعمل يعمل المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وينتقد، وعلى الأقل مش بينتقد حاجة تهيني، يعني لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو دا اللي بيتقال، يؤسفني إحنا في البلاد العربية أحيانا بنتخيل أن الشيء الأجنبي قيمته أعلى، مبنشوفش يمكن قيمة نفسنا أعلى".ولفتت ياسمين صبري إلى أن سر ظهورها المتكرر في رحلات إلى الجزر السياحية هو حبها لتلك الأماكن خاصة أنها تشعر فيها بالراحة لذا تحرص على زيارة جزيرة جديدة في كل إجازة منها لاستكشاف جميع الجزر حول العالم.وعبرت الفنانة المصرية عن حبها للبحار والمحيطات وخاصة المحيط الهندي، وممارسة اليوجا في هذه الأماكن، مشيرة إلى أنها تقضي 70 دقيقة يومياً في ممارسة اليوجا.يذكر أن الاتهامات تلاحق ياسمين صبري بتقليد عارضة الأزياء الأرجنتينية بداية من صور الطائرة وتواجدها في البحر، وهو ما سبب في توجيه التعليقات الساخرة لها، بسبب تقارب الملامح والإطلالات بينهما.وتطابقت إطلالات ياسمين صبري وجورجينا في بعض الأحيان لاعتمادهما على نفس دار الأزياء في كثير من الأحيان على الرغم من اختلاف طريقة تنسيق الملابس.ومؤخرا، تجددت الاتهامات لياسمين صبري بتقليد جورجينا خاصة مع بعض الإطلالات التي وصفها البعض بالجريئة