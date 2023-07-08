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آخر لحظات أمل عباس.. خطأ طبي حول حياتها لـ"كابوس" وتوفيت سريرياً قبل أسبوع

فن وثقافة

2023-07-08 | 05:31
آخر لحظات أمل عباس.. خطأ طبي حول حياتها لـ&quot;كابوس&quot; وتوفيت سريرياً قبل أسبوع
4,846 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

كشف أحد المقربين من الفنانة العراقية الراحلة أمل عباس، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها قبل أن تغادر الحياة يوم أمس الجمعة.

وأوضح أنها نقلت إلى المستشفى قبل عدة أيام وعانت من غيبوبة، قائلًا: الفنانة أمل العباس كانت قبل أيام بمستشفى مبارك ودخلت في غيبوبة وعانت من تسمم في الكبد وتوفيت سريرياً قبل 4 أو 5 أيام، وكانت وفاة إكلينيكية، ويوم أمس أعلن الدكتور وفاتها رسميًا:,

وسبق وأن كشفت الفنانة أمل عباس تفاصيل حالتها الصحية، وقالت في أحد البرامج التليفزيونية، حيث ظهرت على كرسي متحرك، إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك.

وأضافت أمل عباس، أنه ترتب على العملية إصابتها بنزيف داخلي في النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها، وأشارت أمل عباس، إلى أن الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى.

وأعلنت الفنانة العراقية أمل عباس إصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة، بعد العملية التي أجرتها في الهند لتغيير صمام في القلب، وإزالة كتلة دم في العمود الفقري، مما أثر على النخاع الشوكي وأدى إلى إصابتها بالشلل.

كان آخر ظهور للراحلة أمل عباس الشهر الماضي، حيث ظهرت في مقطع فيديو وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، قائلة: أنا بخير وصحة وعافية وتمام الحمد الله وصحتي تمام، ومن أسبوع نزل الدم إلى الرقم 6 وهذا أكبر خطأ فدخلوني المستشفى، وقام بعلاجي الدكتور محمد وفيق ومسؤول قسم الطوارئ في مستشفى مبارك أشكر كل الفريق من ممرضات ودكاترة لم يقصروا معي.

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يذكر أن أمل عباس تعرضت في أغسطس/آب 2017 إلى وعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى، وأشيع بعدها نبأ وفاتها وقد خضعت لجراحة دقيقة في القلب، ولكن أعلن ابنها محمد، أن والدته بخير وحية ترزق، وغادرت أخيرًا غرفة العمليات في مستشفى مبارك، مبدياً استياءه ودهشته من إطلاق مثل تلك الإشاعات المغرضة، التي قد تنعكس سلباً عليها وعلى محبيها.

وبدأت أمل عباس -المعروفة خليجياً- مشوارها الفني في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، من خلال ظهورها في بعض الأدوار التلفزيونية أغلبها كان في أعمالٍ كويتية.

وتنوع ظهورها الفني ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إلا أن انطلاقة مسيرتها الفنية كانت في العام 2003 عندما أدت دور حكيمة في مسلسل “الحيالة”، بالإضافة إلى شهرتها من خلال أداء أدوار الشر في الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

من هي أمل عباس؟
ولدت أمل عباس يوم 27 أبريل/نيسان 1960 في مدينة البصرة جنوب العراق، وبالإضافة لجنسيتها العراقية تحمل الجنسية المصرية، لزواجها من مواطنٍ مصري، وأنجبت منه ولدين هما دانة ومحمد.

وفي 1982 أدت دور الصحفية أمل في مسلسل “سيدي الرجل لا”. وفي 1984، ظهرت في تمثيلية “أوبريت سندريلا”، وفي 1985، ظهرت في أعمال جديدة منها دور فوزية في مسلسل “زوجة بالكمبيوتر”، وفي تمثيلية “نشمي”، والسهرة التلفزيونية “اللحظات المنسية: سارة”، وفي المسلسل الكوميدي “أبو صالح يريد حلاً”.

في 1986، شاركت أمل عباس البطولة بدور أم محمد في فيلم “عدنان”، وظهرت في مسرحية “باي باي عرب”، وفي 1987 ظهرت في مسرحية “شمس الشموس”، وفي مسلسل “على الدنيا السلام (مبروكة ومحظوظة)” بدور الممرضة هدى.

في 1988، شاركت أمل عباس البطولة مع عبد العزيز النمش وعبد الله غلوم في مسرحية “المدرسة العجيبة” للمخرج عبد الأمير مطر، وبدور أم بهلول في مسلسل “مدينة الرياح”، وفي مسلسل “نصيب”، ومسرحية “النمر الوردي”، وفي 1989، شاركت البطولة بدور أم شيخة في تمثيلية “أوبريت بعد العسل” كما ظهرت في مسلسل “الطماعون” بدور مشطوعة، وبدور سرارا في مسرحية “صادوه”.

في بداية تسعينيات القرن العشرين، ظهرت أمل عباس في مسرحية “الكاشي ماشي”، وفي السهرة التلفزيونية “الحادث”، وفي مسرحية “بحيرة البجع”، ومسلسل “يلي مالو أول مالو تالي”. وفي 1993 أطلت على جمهورها في مسلسل “عش الزوجية”، من بطولة داوود حسين وانتصار الشراح وإبراهيم الحربي وغيرهم، كما شاركت في مسرحية “الحرمنة”. وفي 1995 شاركت في مسرحية “مصاص الدماء” بدور أم سالم، والسهرة التلفزيونية “الرجل والظل”.

واصلت عباس مشوارها الفني خلال عقد التسعينيات مثبتةً حضورها الفني وشغفها بالتمثيل، لتشارك بأدوارٍ مختلفة وأعمالٍ فنيةٍ متنوعةٍ ما بين المسرح والتلفزيون، في 1996 ظهرت في “يوميات صايم”، ومسرحية “قارئة الفنجان”. وفي 1997 في مسلسل “وجوه بلا أقنعة”.

وفي 1998 ظهرت بدور أم عبد الرزاق في مسلسل “دارت الأيام”؛ وفي عام 1999 شاركت أمل في مسلسل “وين ما أطقها عوية” بدور أم جمعة، ومسرحية “الخيران رايح جاي” بدور أم عبيد.

وشاركن في العام 2000 بدور أم يوسف في مسلسل “أضحك ولا أبكي؟”. وفي 2001، شاركت بدور نجاة في مسلسل “جرح الزمن”، وكان لها في 2002 حضورٌ في عدة أعمال فنية منها مسرحية “قناص خيطان” بدور جميلة، وفي المسلسل الإذاعي “دار الفلك”، وفي المسلسل التلفزيوني “قلوب مهشمة”.

وفي 2003، شاركت أمل في أشهر أعمالها على الإطلاق مسلسل “الحيالة” حيث لعبت دور حكيمة، وكان لها حضور في مسرحيةٍ واحدة بعنوان “ذوبان الجليد”، وفي 2004 شاركت في ثلاثة مسلسلات ومنها: “وبعد”، ومسلسل “دنيا القوي” بدور سميرة.

وفي 2005، كان حضور أمل متعدداً في المسرح وعلى الشاشة الصغيرة، كمسرحية “شهر عسل بصل”، ومسلسل “عديل الروح” بدور أم حسام، وفي 2006، ظهرت في مسلسل “عتيج الصوف” بدور سبيكة، وفي 2007 كان حافلاً بمشاركاتها الفنية ومنها مسلسل “في البيوت أسرار”، ومسلسل “تكسي تحت الطلب” بدور أم ناصر.

في 2008 لعبت دور أم منيرة في مسلسل “عيون الحب”، ومسلسل شر النفوس بدور أم محمود، وفي 2009 شاركت في مسرحية “الجدر السحري”، ومسلسل “شر النفوس” بجزئه الثاني، ومسلسل “دمعة يتيم”، وفي 2010 شاركت بدور أنهار في مسلسل “زمن مريان”، وبدور أم سالم في مسلسل “كريمو”، وفي مسرحية “ليلة رعب”.

في 2011، ظهرت في مسلسل “بنات الثانوية” بدور أبلة ناهد”، ومسرحية “الطرطنجي”، أما في 2012 فقد كان حافلاً أيضاً بمشاركاتها الدرامية، حيث لعبت دور أم سلوى في مسلسل “خوات دنيا”، وأم عادل في مسلسل “الوداع”.

في 2013، شاركت في مسلسل “هابي هاوس”، ومسلسل “ماي عيني”، ومسرحية “عاشقة الجن”، وفي 2014 لعبت دور أم وفاء في مسلسل “جرح السنين”، ودور نورة في مسلسل “للحب كلمة”. وفي 2015 ظهرت بدور أم سلمان في مسلسل “العم صقر”، وفي مسلسل “حرب القلوب” بدور أم مساعد.

في 2016، ظهرت بدور أم صالح في مسلسل “دكتوراه في الحب”، كما لعب دور أم ليلى في مسلسل “حريم بو سلطان”، أما مسلسل “بين قلبين” فقد تقمصت شخصية العمة دنة. وفي 2017 ظهرت في مسلسلين كضيفة شرف الأول “ليش يا جارة”، والثاني “بو طبيع”، وأدت شخصية أم عدنان في مسلسل “اليوم الأسود”، أما في 2018 فقد ظهرت في مسلسل “أغراب”.

وفي 2018، سافرت أمل عباس إلى الهند في رحلة علاجية، حيث أجرت عملية جراحية لتغيير صمام في القلب، وعملية أخرى في الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري أثرت على النخاع الشوكي وتسببت في شللها.
 
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