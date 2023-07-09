بعد صورها المعدلة بالذكاء الاصطناعي.. حياة الفهد تظهر بملامح طبيعية

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A post shared by مؤسسة الفهد للانتاج الفني (@hayatalfahad)
A post shared by مؤسسة الفهد للانتاج الفني (@hayatalfahad)
سألت الفنانه الكبيرة حياة الفهد على الصور المنتشره لها والتي تبدو وقد تغيرت كلياً فردت بسخرية : ناس فاضيه ، انا ماراح ارد على التفاهات 🫶
بمعنى : الصور غير صحيحه . pic.twitter.com/5Hhi5BPbZq
— حسن النجمي (@NajmiHasan) June 30, 2023
سألت الفنانه الكبيرة حياة الفهد على الصور المنتشره لها والتي تبدو وقد تغيرت كلياً فردت بسخرية : ناس فاضيه ، انا ماراح ارد على التفاهات 🫶
بمعنى : الصور غير صحيحه . pic.twitter.com/5Hhi5BPbZq