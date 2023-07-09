وفاة فنان عراقي في كندا

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنعى رحيل الفنان السينارست ثامر مهدي ،والذي وافته المنية يوم امس في مغتربه بكندا سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".الجدير بالذكر ان الفنان الراحل من مواليد عام 1942 في بغداد، وتخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب/ جامعة بغداد عام 1964، وكان الأول في دورته، فعيّن معيدًا في الكلية، آنذاك، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة في نفس الجامعة عن أطروحته "منطق الحكم الجمالي".كما درس المسرح في معهد الفنون الجميلة، القسم المسائي، لكنه لم يكمل الدراسة من دون أن يتخلى عن ميوله الفنية. وكان قد تعرف إلى المخرج الراحل إبراهيم جلال، فاختاره ليكون مساعدًا له حين أخرج مسرحية "كاليغولا" لألبير كامو عام 1965، ثم أصبح عضوًا في فرقة المسرح الفني الحديث، وشارك مع جلال في تقديم مسرحية «فوانيس» لطه سالم. كما أدار فنيًا أول تمثيلية أعدها للتلفزيون عن مسرحية لبيرانديللو بعنوان “الفخ” وأخرجها خليل شوقي ومثلت بطولتها الفنانة الراحلة زينب.كما كتب أيضاً مسرحيته الوحيدة «فائض عن الحاجة» وأخرجها للمسرح العمالي كتجربة أولى وأخيرة. لكنه قرر بعد ذلك الابتعاد عن المسرح.* كان ثامر مهدي قد بدأ الكتابة أوائل الستينات، ونشر بين 1963و1966 مجموعة قصص في مجلة «العاملون في النفط» التي كان يرأس تحريرها الراحل جبرا إبراهيم جبرا.كما كتب مقالات نقدية عن المسرح وكان ينشرها في جريدة «الثورة العربية» البغدادية.* صدر له عام 1990 كتاب "من الأسطورة إلى الفلسفة والعلم" عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد.* صدر له عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق كتابي: "التراجيديا فلسفة" و"منطق الحكم الجمالي".من أعماله في السينما والتلفزيون:* سيناريو فيلم "الظامئون"، عن رواية "الظامئون" لعبدالرزاق المطلبي، وإخراج محمد شكري جميل.* سيناريو وحوار فيلم "العاشق" عن رواية "مكابدات عبد الله العاشق" لعبدالخالق الركابي، وإخراج محمد منير فنري* مسلسل "حرب البسوس"، إخراج عمانوئيل رسام* مسلسل ناظم الغزالي* سيناريو فيلم "السلاح الأسود"، ﺇﺧﺮاﺝ محمد شكري جميل* سيناريو فيلم "المسرات والأوجاع" عن رواية فؤاد التكرلي، إخراج محمد شكري جميل