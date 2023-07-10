نال عدّة جوائز دولية.. ما قصة الفيلم العراقي "جنائن معلّقة" ومتى سيعرض؟

وسيعرض في بغداد بمسرح الرشيد ابتداءً من ١١ تموز الجاري بعد النجاح الذي حققه عالمياً، قرر صناع فيلم "جنائن معلقة" الدخول إلى دور السينمات العراقيةويتناول الفيلم في أحداثه، الأخوين أسعد وطه الذّين يكسبان لقمة العيش من خلال جمع المعادن والبلاستك من مكب النفايات الأسطوري الشهير باسم جنائن بابل المعلقة، يلفت انتباههم مكب نفايات الجيش الأمريكي الذي يضم مجلات خليعة ضمن عدد من باقي الأشياء، وفيه يعثر أسعد على دمية مطاطية مهملة ويقرّر امتلاكها، وإحضارها إلى المنزل، وحينما تختبر الدمية علاقة الأخوين، يواجهان قلقاً ما يهدّد صلتهم الأخوية، ضمن تحدّي الحب وصلة الدم، الذي تنتصر فيه روح الدعابة والبراءة.الفيلم من إخراج أحمد ياسين الدراجي وبطولة كلّ من وسام ضياء، جواد الشكرجي، علي فرحان، حسين محمد خليل. نال جائزة أفضل فيلم وأفضل انجاز سينمائي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، فضلاً عن جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل سيناريو في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وجائزة أفضل فيلم من جوائز النقاد للأفلام العربية والتي تقام ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة المخرجين الجدد في مهرجان سياتل السينمائي الدولي في أمريكا.