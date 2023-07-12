بميزانية 100 مليون دولار.. تفاصيل كثيرة عن فيلم باربي الجديد

وأعلنت النجمة دوا ليبا عن أولى الأعمال الغنائية من فيلم "Barbie"، وشوقت الجمهور لأغنيتها الجديدة بعنوان "Dance the Night"، والمقرر طرحها خلال ساعات بالتزامن مع طرح البرومو الرسمي للفيلم، ونشرت دوا ليبا مقطع من فيديو كليب الأغنية على حساباتها بمواقع التواصل وعلقت: "هذه باربي لديها أغنية قادمة"، وتفتتح دوا ليبا الأعمال الغنائية في الفيلم وذلك بجانب مشاركتها كممثلة في العمل، وتقوم بدور "حورية البحر".ولن تقتصر المفاجآت على أغنية دوا ليبا الجديدة من فيلم "Barbie" فقط، ولكنها مجرد البداية، إذ أعلن صناع الفيلم عن تجهيز ألبوم غنائي كامل للفيلم، والذي يشارك به قائمة متميزة من نجوم الغناء، وذلك بعنوان "Barbie The Album"، والذي وصفه البعض بألبوم العام بسبب حجم النجوم المشاركين به، ومن المتوقع أن يطرح بالتزامن مع عرض الفيلم في شهر تموز الحالي، وهو من إنتاج شركة "أتلانتيك".ونشر حساب فيلم "Barbie" على انستغرام إعلان مميز عن الألبوم، وذلك من خلال لقطة من الفيلم، ظهرت بها مارجو روبي، نجمة الفيلم الرئيسية، بشخصية "باربي" وهي ترتدي غطاء رأس ملونًا مع نظارة شمسية وردية زاهية، وظهرت وهي تقرأ في صحيفة "أخبار باربي" المطبوعة باللون الوردي، وتكشف من خلال الصورة عن أسماء الفنانين المشاركين في الألبوم، باعتبار أنه الخبر الرئيسي في جريدة باربي، وكشفت عن مشاركة أكثر من 10 فنانين متنوعين في ألبوم الفيلم الغنائي.وعلى رأس النجوم المشاركين في الألبوم الفنانة دوا ليبا، والمشاركة في الفيلم أيضاً، بالإضافة إلى المغنية الكولومبية كارول جي وتشارلي إكس، وكذلك الفنانة نيكي ميناج، والتي أحدث خبر مشاركتها في الألبوم تفاعل واسع من الجمهور خاصة لارتباط اسمها بشخصية "باربي"، وهو اللقب الذي اختارته لنفسها على مواقع التواصل، وكذلك لإصدارها من قبل عدة أغاني حول "باربي" وأشهرها أغنية "Barbie Dreams"، ويشارك في الألبوم أيضاً المغني خالد والمغنية ليزو وكالي أوتشيس ومغنية الراب "آيس سبايس" وغايل ودومينيك فيك والفرقة الغنائية "هايم"، والمغنية أفا ماكس وبينك بانثيرس وفرقة "تام إمبالا" والمغني ذا كيد لاروي وغيرهم.ومن المتوقع أن يعلن عن أسماء أخرى مشاركة في الألبوم الغنائي للفيلم في الفترة المقبلة، بجانب مشاركة النجم ريان غوسلينغ في الغناء بالألبوم والفيلم، والذي يشارك بشخصية "كين" في الفيلم أيضاً، وذكر الجمهور بتجربته في فيلم "لا لا لاند"، والذي قدم به أغاني وعروض راقصة وعزف أيضاً، وبالتزامن مع الإعلان عن المفاجآت الغنائية بالفيلم، فاجأت الشركة المنتجة لفيلم "Barbie" بطرح البرومو الرسمي للفيلم اليوم، والذي كشف عن المزيد حول قصة الفيلم والأجواء الاستعراضية والكوميدية في العمل.وفك برومو الفيلم الرسمي الألغاز والتكهنات حول قصة فيلم "Barbie"، والذي ضم مجموعة من الأغاني والاستعراضات المميزة، بجانب كشفه ملامح قصة الفيلم التي تدور حول طرد باربي وكين من حياتهما المثالية والحالمة في عالم باربي البلاستيكي، وتقرر إرسالهم إلى العالم الحقيقي لاكتشاف معنى الحياة، وهناك يخوضان عدة مغامرات بسبب الاختلاف الكبير بين حياتهما في عالم باربي والعالم الواقعي، لدرجة تعرضهما للسخرية والمضايقات والاستغراب من الناس، وعرض الفيلم عدة لقطات كوميدية بسبب هذه الاختلافات ومنها إلقاء القبض على باربي وكين بالإضافة إلى تعرضهما للسخرية لكونهما دمى لم يعد يهتم بها العالم في الوقت الحالي.وبجانب مشاركة مارجو روبي مع ريان غوسلينغ ودوا ليبا في الفيلم، يجسد الفنان ويل فيريل لشخصية لدور الرئيس التنفيذي لشركة Mattel المصنعة لعالم باربي، ويشمل طاقم العمل أيضًا مشاركة أمريكا فيريرا وهيلين ميرين وكيت ماكينون وعيسى راي وريتو آريا وغيرهم، والفيلم من إخراج غريتا جيرويغ، واستمر تصوير الفيلم من شهر آذار إلى حزيران في عام 2022، وتشير التقديرات إلى أن ميزانية الفيلم تقارب من 100 مليون دولار أمريكي، وهو ما يجعله من أضخم الإنتاجات السينمائية في عام 2023، ومن المقرر طرحه بالسينما في يوم 21 تموز المقبل.وشوقت الفنانة مارجو روبي الجمهور مؤخراً للفيلم من خلال تصريحاتها في فعالية "سينما كون"، ووصفت فرصة لعب الدمية البلاستيكية باربي بأنها "فرصة ضخمة ومثيرة وفرصة نادرة لأن الجميع يعرف باربي، ولم تظهر على الشاشة الكبيرة من قبل"، في حين قال ريان غوسلينغ الذي يجسد شخصية "كين" في الفيلم إنه كان خائفًا من تحمل جاذبية مثل هذه الشخصية الشهيرة، وقال: "حتى هذه اللحظة، كنت أعرف كين فقط من بعيد، لم أكن أعرف كين من الداخل".ويظهر الفيلم شخصية "باربي" وهي تعاني من بعض الأشياء غير المثالية في تصرفاتها أو في مظهرها، وتذهب للبحث عن حقيقة الكون، وتدور أحداث الفيلم الكوميدي الخيالي حول الدمية الأكثر شهرة في العالم، والتي تنطلق إلى العالم البشري للبحث السعادة الحقيقية بعد طردها من عالم "باربي لاند" لكونها غير مثالية، وظهرت باربي في المقطع الدعائي الجديد، والذي لم يعرض جماهيرياً بعد، وهي تعيش حياة جيدة إلى أن بدأت في إثارة قلق سكان "باربي لاند" بسبب الظواهر غير العادية التي طرأت عليها مثل قصات الشعر غير التقليدية وغيرها، لذلك تذهب في رحلة لزيارة "باربي الغريبة"، التي تلعب دورها كيت ماكينون، والتي ترسلها إلى العالم الحقيقي.