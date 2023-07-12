زهور علاء تحتفل بولادة حفيدها (صورة)

وعبرت زهور عن سعادتها عبر "ستوري" انستغرام وكتبت "الحمدلله على سلامتكم عمري وروحي أحلى أم".تفاعل الجمهور ونجوم الفن مع صورة التي نشرتها زهور علاء وعلقوا عليها بكلمات تمنوا فيها العافية والسعادة لأبنتها.ويذكر ان أخر أعمال الفنانة العراقية كانت مسلسل "طوارئ" حيث جسدت شخصية طبيبة نزيهة، تعمل في مستشفى أهلي، وزوجها فاسد الذي أخرس صوتها الناطق بالحق، ولفق لها تهمة من أجل ألا تعيق فساده".