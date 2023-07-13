فنانون عراقيون يتعرضون لهجوم عبر مواقع التواصل.. ماذا فعلوا بأيديهم من اشارة (صورة)

السومرية نيوز – فن



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبعض الفنانين العراقيين مرفقة بنص مفاده "إذا ما فاهمين هاي الإشارة شنو فهاي كارثة أما إذا فاهمين معناها فالكارثة أكبر إحتلال ثقافي".



لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الصورة المتداولة قديمة تعود لعام 2019 أثناء حضور الفنانين لعرض الفيلم المصري (122) في سينما العراق ببغداد للمخرج العراقي (ياسر الياسري)، والإشارة التي قاموا بها مقتبسة من الفيلم والتي تعني بلغة الاشارة (احبك)، حيث توجد داخل الفيلم شخصية من الصم والبكم تتحدث هذه اللغة والتي جسدت دورها الفنانة (امينة خليل)".



بالإضافة إلى أن البوستر الإعلاني للفيلم يحمل ذات الإشارة أي أنها ليست حركة مريبة كما تم الادعاء، وفقا للمجموعة.