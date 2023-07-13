للمرة الثانية.. نسرين طافش تعلن طلاقها من شريف شرقاوي (صورة)

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرتها الممثلة السورية المقيمة في مصر عبر خاصية الستوري في إنستغرام، اليوم الخميس.وكتبت طافش، "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".وكان شريف شرقاوي ونسرين طافش قد أعلنا انفصالهما عن بعضهما في شهر تشرين الثاني الماضي، عقب زواج دام خمسة أشهر.واستمر انفصالهما لنحو 6 أشهر قبل أن يعودا في نيسان الماضي، حيث نشر تدوينة، قال فيها: "سعيد وفخور أن انت أنا"، لترد عليه نسرين: "أحبك يا حبيبي".ثم عادت الفنانة السورية لمتابعة زوجها عبر حسابها في إنستغرام، بعد أن قامت بإلغاء اسمه وحذف جميع الصور التي كانت تجمعهما في وقت سابق.