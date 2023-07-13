دور جون سينا في فيلم "باربي" يثير الجدل.. ظهر كأنه فتاة بشعر طويل (صورة)

وذكرت منصات مهتمة بالفن والمشاهر ان جون سينا سيكون بدور "كينمايد" في فيلم "باربي". كما بينت المنصات ان جون سينا سيمثّل دور حورية البحر في فيلم باربي الجديد.
وفي شهر شباط الماضي 2023، صدم المصارع العالمي جون سينا الجمهور بعد أن ظهر بملابس نسائية في صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل لم يسبق للجمهور رؤيته به خاصة أنهم اعتادوا رؤيته في المصارعة الحرة للمحترفين.
وظهر جون سينا، البالغ من العمر 45 عاماً، يرتدي جوارب نسائية تصل إلى الفخدين وتنورة قصيرة كاروهات ظهر منها جزء من ساقه وذلك أثناء تصوير دوره الجديد في فيلم يحمل عنوان "ريكي ستانيكي".
وأكمل جون سينا إطلالته الصادمة للجمهور بحذاء عال أسود اللون، وظهر أثناء تجوله في موقع التصوير والدخول إلى مقر إقامته بنفس الملابس.
جون فيليكس أنتوني سينا الابن (ولد في 23 أبريل 1977)، وهو ممثل أمريكي من أصل إيطالي- إنجليزي، وعازف هيب هوب ومصارع محترف مسجل حاليًا في شركة المصارعة العالمية الترفيهية المعروفة بـ (دبليو دبليو إي) (WWE) في القسمين رو و سماكداون.
*جون سينا ودوا ليبا ينضمان إلى فريق عمل فيلم "باربي"
كشف الإعلان الدعائي لفيلم "باربي" مؤخراً، من بطولة رايان غوسلينغ ومارغو روبي، عن انضمام أبطال جدد للعمل لم يتم الكشف عنهم من قبل.
وأبرز من ظهر اسمه في الفيلم المنتج من قبل "Warner Bros. Pictures"، هو نجم المصارعة الحرة جون سينا، الذي شكل وجوده مفاجأة لكل الجمهور المنتظر لفيلم "باربي".
وبالرغم من الإعلان عن انضمام جون سينا، فإنه لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل دوره في الفيلم، والشخصية التي سيقدمها ضمن الأحداث.
وبجانب جون سينا، انضمت لفريق عمل فيلم "باربي" النجمة العالمية دوا ليبا، والممثل الكندي من أصول صينية سيمو ليو، للشخصيات التي ستظهر في الفيلم يوم 21 يوليو المقبل في صالات السينما حول العالم.
وتقدم دوا ليبا ضمن الأحداث دور حورية البحر، كما أنه من المقرر أن تؤلف وتسجل الأغنية الرئيسية بالفيلم، بالإضافة إلى طرحها أغنية كتبت خصيصاً للعمل.
وظهر خلال الإعلان الدعائي للفيلم توضيح المهن والوظائف التي تشغلها دميات "باربي"، تحت عنوان "اختاري مقاتلتك"، وغلب اللون الوردي على أزياء البطلات من توقيع جاكلين دوران.
وجاءت المهن كالتالي: النجمة إيسا راي تقدم دور رئيسة باربي، وعارضة الأزياء والممثلة هاري نيف تقدم دور الدكتورة، وريتو آريا تظهر في دور الصحافية، وآنا كروز كاين تظهر في دور باربي قاضية المحكمة العليا، أما بطلة العمل الرئيسية مارغو روبي، فتجسد دور الرئيسة المسؤولة عن مجتمع باربي.
وفي وقت سابق، كشف الممثل والمصارع الأميركي جون سينا أنّ الفضل في حصوله على دور في فيلم "Barbie" يعود إلى الممثلة مارغو روبي.
وخلال مقابلة له عبر برنامج "The Today show"، قال سينا إنّه قدّم تجربة أداء للحصول على دور في الفيلم، لكنّهم رفضوه.
وأشار النجم إلى أنه وروبي تقابلا عشوائياً، إذ صادف أنه كان يتم تصوير فيلم "Fast X" الذي يشارك فيه سينا في الشارع المقابل من مكان تصوير فيلم "باربي".
وشرح: "التقيت بمارغو بالصدفة وكانت صدفة جميلة. وسألتني مارغو: لماذا لا تشارك في فيلم "باربي" وأجبتها أنني حاولت. ومارغو تتخذ الكثير من القرارات في هذا الموضوع فقلت لها: أنا مستعد لأن أفعل أي شيء قد تحتاجون إليه. لأنني استمتعت حقاً بالفيلم".
وتابع: "سألوني إذا كنت أرغب في أن أصبح حوري بحر فأجبتهم أجل بالتأكيد".
يشار إلى أنّ فيلم "باربي" من بطولة النجمة مارغو روبي بدور باربي وريان غوزلينغ (الذي يلعب دور كين) وسيشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم جون سينا ودوا ليبا وويل فيريل ونيكولا كوجلان.