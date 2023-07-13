دور جون سينا في فيلم "باربي" يثير الجدل.. ظهر كأنه فتاة بشعر طويل (صورة)

السومرية نيوز – فن



أثار دور المصارع العالمي جون سينا في فيلم "باربي" الجدل داخل الأوساط الفنية العالمية والعربية، حيث ظهر صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"سينا" وهو بشعر طويل كانه فتاة.



جون سينا سيلعب دور حبيب دوا ليبا في فيلم باربي. pic.twitter.com/zTZ7TsCXeM — Wrestling Club (@WrestlinClub) April 7, 2023

وذكرت منصات مهتمة بالفن والمشاهر ان جون سينا سيكون بدور "كينمايد" في فيلم "باربي". كما بينت المنصات ان جون سينا سيمثّل دور حورية البحر في فيلم باربي الجديد.

#متداول

جون سينا بدور "كينمايد" في فيلم "باربي". #JohnCena #Barbie pic.twitter.com/g20T0dZWIX — Screen Sage (@Screen_Sage007) July 13, 2023



فيما نشرت منصات أخرى ان جون سينا سيلعب دور حبيب دوا ليبا في فيلم باربي. فيما نشرت منصات أخرى ان جون سينا سيلعب دور حبيب دوا ليبا في فيلم باربي.

جون سينا سيمثّل دور حورية البحر في فيلم باربي الجديد. pic.twitter.com/98iqRnaCFf — Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 7, 2023



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة التي يظهر بها بشعر طويل يشبه شعر الفتيات، بشكل واسع وسط تعليقات مختلفة. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة التي يظهر بها بشعر طويل يشبه شعر الفتيات، بشكل واسع وسط تعليقات مختلفة.

من ظهور جون سينا في الفيلم المرتقب Barbie. 👀 pic.twitter.com/Ea17CSLZbK — Golden Dose (@GoldenDose) July 13, 2023

وفي شهر شباط الماضي 2023، صدم المصارع العالمي جون سينا الجمهور بعد أن ظهر بملابس نسائية في صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل لم يسبق للجمهور رؤيته به خاصة أنهم اعتادوا رؤيته في المصارعة الحرة للمحترفين.



وظهر جون سينا، البالغ من العمر 45 عاماً، يرتدي جوارب نسائية تصل إلى الفخدين وتنورة قصيرة كاروهات ظهر منها جزء من ساقه وذلك أثناء تصوير دوره الجديد في فيلم يحمل عنوان "ريكي ستانيكي".