بعد دعوات لمقاطعته.. صناع مسلسل "ملك الأرض" يعتذرون عن الإساءة للعرب

وجاء في البيان "الشخصيات والمناطق وأسماء الأماكن وما إلى ذلك التي تظهر في الدراما هي أماكن وهمية، ولم تكن هناك نية للتهكم على ثقافة معينة أو تشويهها يحترم فريق الإنتاج الثقافات المختلفة وسيولي مزيدًا من الاهتمام للإنتاج حتى لا يكون هناك أي إزعاج في المشاهدة ".جاء المشهد في الحلقة السابعة من المسلسل وتضمن ظهور رجل أعمال عربي يرتدي زي عربي وتم تصويره على أنه أمير من منطقة عربية معينة، لم يتم تحديدها، وتصويره في بار أحد الفنادق مع نساء جميلات ويحاول أن يتغزل بالبطلة بطريقة غير لائقة، كما ظهرت الشخصية العربية فاحشة الثراء ومتزوج من 4 نساء وفي نفس الوقت متعدد العلاقات وهو ما يعتبر إساءة واضحة للعرب وترسيخ الأفكار النمطية السلبية عنهم.وتسببت هذه المشاهد في موجة غضب واسعة أدت إلى انخفاض تقييمات المسلسل على IMDB، بالإضافة أيضاً إلى انخفاضها على منصة "نتفليکس"، حيث طالب العديد من المتابعين قناة "JTBC" بالاعتذار عن المشهد المسيء، كما أطلقت حملات مقاطعة غاضبة من قبل الكثير بالإنجليزية والعربية.وقد تصدر هاشتاك "مسلسل ملك الأرض" تويتر في أكثر من دولة، وتوالت المطالبات بحذف المشهد من المسلسل وتقديم الشركة المنتجة والعاملين على المسلسل بالاعتذار للمشاهدين العرب، خاصة بعد زيادة شعبية المسلسلات الكورية ووصولها إلى العالمية.يذكر أن مسلسل "ملك الأرض" الكوري من إنتاج شبكة "نتفليكس" ويعرض عبر منصاتها، كما يعرض على قناة JTBC الكورية الجنوبية.