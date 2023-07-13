مقدم قناة السومرية عريفاً لحفل الفنانة اصالة نصري في تركيا

السومرية نيوز - فن وثقافة



أعلن الإعلامي العراقي إيهاب عطية، اليوم الخميس 13 تموز/يوليو 2023، عن مشاركته عريفا لحفل النجمة اصالة نصري الأول في تركيا، يوم غد الجمعة.

الحفل سيكون بحضور اغلب الفنانين العراقيين والعرب الذين لديهم اعمال فنية في تركيا، وفقا لعطية.

وقال عطية، "الحفل سيكون في أكبر مسرح في إسطنبول والذي اقام الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا منذ فترة"، مبينا، "سأعرف عن نفسي كمقدم لقناة السومرية الفضائية".



يشار الى ان إيهاب عطية مقدم برنامج "









وقال عطية، "الحفل سيكون في أكبر مسرح في إسطنبول والذي اقام الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا منذ فترة"، مبينا، "سأعرف عن نفسي كمقدم لقناة السومرية الفضائية".يشار الى ان إيهاب عطية مقدم برنامج " Celebrity " والذي يعرض في شاشة قناة السومرية كل اثنين الساعة 9:30 مساءً.