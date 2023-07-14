مصر.. زوجة حسن شاكوش: أنا ليست الأولى التي استولى على حقوقها

وقالت إنه من قبل أخذ حقوق فتيات من الكويت وبعض الدول العربية، كما أكدت أن شاكوش قام بطرد والدها من مسكن الزوجية، أثناء تنفيذها حكم التمكين التي حصلت عليه مؤخرا.وتحدثت ريم طارق عن أزمتها مع حسن شاكوش، خلال فيديو يها عبر حسابها الشخصي بـ انستغرام، إذ قالت: مفيش صلح ما بينا، شاكوش بالنسبة لي كان اختيار غلط، ومحدش يعتب علي في ده.وتابعت زوجة حسن شاكوش: أثناء تنفيذي لحكم التمكين أهله جمّ، وحسن شاكوش طرد والدي، وأنا باخد حاجتي، وامتنع عن تنفيذ حكم محكمة، قالهم تطلع على القسم ملهاش حاجة عندي، أمتنع عن أنه يديني حاجتي حتى لبسي، مش هينفع أبدًا كنت أعيش مع واحد هددني بالقتل.وأضافت زوجة شاكوش: أنا أتضحك عليّ في حلقة برنامج شيخ الحارة، قالولي اللي حصل دا فيلم وهزار، لكن كان حقيقي، وجالي حاجات كتير من البنات في دبي والأردن والتجمع، وفي بنات كلموني من برة، وشاكوش كتب أوراق عرفي على كوايتة، ومتاخد حقوقها، ممكن تكون متجوزتهمش رسمي، لكن أنا تجوزتني عشان تداري على إيه؟، إيه الحاجة اللي كنت عايز تداريها يا شاكوش.