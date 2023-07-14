ما حقيقة عرض الفنانة لطيف التونسية بدلتها للبيع؟

وبدأ الأمر، عندما سأل مستخدم لموقع "تويتر"، حول ما إذا كانت بدلة لطيفة للبيع، قبل أن تتفاعل المغنية التونسية مع السؤال.وقالت "لطيفة" ممازحة في ردها إن البدلة "سعرها غالٍ".وكانت الفنانة التونسية، ارتدت هذه البدلة في فيديو كليب أغنيتها الشهيرة "بحب في غرامك" قبل نحو 30 عامًا، وأعادت ارتداءها، مؤخرًا، في برنامج تلفزيوني.إلّا أن الدعابة، تحولت إلى حقيقة، إذ تفاعل متابعو "لطيفة" مع هذه التغريدة وبدأوا المزايدة على البدلة، حتى تضاعف سعرها عن السعر الذي عُرض أول مرة.وذكرت الفنانة أن المزاح تحول إلى فعل خير، عبر جمع المال من المزايدة على البدلة.وعادت "لطيفة" وقالت، مساء الخميس، إن سعر البدلة بلغ 200 ألف دولار، متسائلة ما إذا كان السعر سيرتفع بشكل أكبر.وأكدت الفنانة التونسية، أن ثمن البدلة سيذهب إلى جمعيات خيرية.ولفتت إلى أنها تلقت اتصالات عدة من فاعلي خير يرغبون بالمشاركة في المزاد والتبرع.