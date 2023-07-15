بالفيديو.. محمد هنيدي يرد على اتهامه بتعاطي المخدرات

ووصف هنيدي، خلال استضافته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، هذا الاتهام بالغريب جدًا والمثير للاستغراب، معلقًا: "مش عارف أنا وغيري الأستاذ جاب سيرتهم وفي حالة من الاستغراب الشديد والصمت، وده شيء مش مفهوم وإحنا مش ناس صغيرين وفاضيين عشان نرد على بعض وحاجات بقالها 40 سنة، وكان الحقيقة موقف مش ظريف".وأضاف الفنان الكوميدي: "في النهاية التسامح شيء جميل أوي بس في النهاية له حدود وهسامح لوجه الله هرتاح لأنه في الآخر كلام فاضي".وخلال اللقاء، كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل إنتاجه عملا فنيا من بطولة حمادة هلال، قائلًا إن الفيلم مهم جدًا وإن هناك جلسات حالية بين المخرج والفنانين، مضيفًا: "سأشارك في إنتاج فيلم مهم لحمادة هلال، ولن أشارك في التمثيل به".وكان قد أكد جمال عبد الحميد في تصريحات إعلامية له على تعاطي الفنان محمد هنيدي للمخدرات قائلاً: "أثناء تصوير إحدى الأعمال الدرامية، شريهان تدخلت حتى لا يستدعي الطبيب الشرطة بعد تعرض هنيدي للإغماء، ونقله إلى المستشفى وتبين أنه تعرض للإغماء بسبب تناوله شيء".