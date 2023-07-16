اختفاء نجمة "آراب أيدول" وأنباء عن محاولة انتحارها

واختفت نجمة برنامج المواهب الغنائية "آراب أيدول" قبل أيام في ظروف غير معلومة، وانتشرت تغريدات وتدوينات عن محاولتها الانتحار حزنا بسبب اختفائها من على الساحة الفنية، إلا أن هذه المعلومات غير مؤكدة ولم يعلق عليها أي مصدر رسمي.فيما زادت الأم من حالة القلق والجدل بكتابة منشور عبر حسابها غير الموثق على "فيس بوك" جاء فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل في إللي كان السبب"، دون أن تكشف مزيدًا من التفاصيل.ولم تستطع صديقاتها الوصول إليها بعد أن أغلقت هاتفها، وكتبت إحداهن إنها حزينة عليها وأن الانتحار لم يكن أبدا حلا.آخر منشور لميرنا هشام أحدث ضجة أيضا حيث ظهرت في مقطع فيديو، وأكدت أن حالتها النفسية ليست على ما يرام.وقالت: "مخيفة أوي سرعة الأيام، فجأة تلاقي نفسك كبرت، وأنت لسه معملتش أي حاجة في حياتك، عمرك بيجري من غير ما تحس بيه، وبتكبر وأنت لسه واقف مكانك".ميرنا هشام (25 عاما) قدّمت أغنيات عدة مع مواطنتها رنا سماحة، والفنان هيثم شاكر، بعد مشاركتها في برنامج "أراب آيدول".من مواليد محافظة الدقهلية شاركت في برنامج "أراب أيدول" عام 2013.في 2017 طرحت ميرنا هشام أغنية "مدمناك"، وفي 2019 طرحت أغنية "أنا ولد"ثم طرحت أغنية "الوقت".وكانت آخر أغنيات ميرنا هشام، "شفت" مع المطرب المصري الكبير هيثم شاكر.