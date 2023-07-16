"ما حدا بياخد محل حدا".. نادين نجيم ترد على تصريحات نادين الراسي

واعترفت نادين الراسي أن نادين نسيب نجيم اخذت مكانها وهي نجمة لبنان الأولى.وبدورها ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تصريحات زميلتها نادين الراسي، وأعادت نشر تعليقها على حسابها الرسمي عبر انستغرام وكتبت: "نادين انتي نجمة وبعدك نجمة وممثلة محترفة وما حدا بياخد محل حدا، نحنا كلنا هون حتى نقدم أعمال حلوة وندعم بعض".وأضافت نادين نسيب نجيم: "كل وحدة فينا ناجحة بشطارتها وأعمالها".