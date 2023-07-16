بعد غياب 12 عاماً.. صابر الرباعي يعود إلى سوريا في "ليلة لا تنسى" (صورة)

بعد غياب 12 عاماً ، التقيكم جمهور سوريا الحبيب بمهرجان ليالي قلعة دمشق في ليلة لا تنسي يوم
الأحد 6 أب .. انا في انتظاركم ، كونوا في الموعد 🌹#صابر_الرباعي#SaberRebai#صابرxسوريا pic.twitter.com/ezQtFzmyzW
— صابر الرباعي (@rebaisaber) July 13, 2023
بعد غياب 12 عاماً ، التقيكم جمهور سوريا الحبيب بمهرجان ليالي قلعة دمشق في ليلة لا تنسي يوم
الأحد 6 أب .. انا في انتظاركم ، كونوا في الموعد 🌹#صابر_الرباعي#SaberRebai#صابرxسوريا pic.twitter.com/ezQtFzmyzW
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A post shared by Saber Rebai (@saberrebai)
A post shared by Saber Rebai (@saberrebai)