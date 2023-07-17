حسن شاكوش يطلق زوجته غيابيا

وفي التفاصيل، طلبت المحامية سامية علي في قسم شرطة "أول أكتوبر"، إثبات الحالة بطلاق موكلها شاكوش من ريم صادق غيابيًا بتاريخ 13 تموز الجاري، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة.وجاء هذا القرار بعد خلافات علنية بين الثنائي، واتهامات متبادلة بينهما، آخرها ظهور ريم طارق في مقطع فيديو هددت فيه حسن شاكوش بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه.وقالت ريم إنها تلقت رسائل من فتيات في مختلف الدول العربية كشفن لها عن استغلال شاكوش لهن من خلال زواجه بهن عرفياً واحتفاظه بعقود الزواج.وأكّدت أنّها أقامت ضدّه دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجيّة، إلاّ أنّه يرفض تنفيذه، حسب قولها.