قصة نجاح الفتاة هدى سعد بعدما بتر الإرهاب ساقها

السومرية نيوز- فن وثقافة



استطاعت الشابة هدى سعد من محافظة صلاح الدين، رغم اعاقتها، ان تكمل حلمها وتتخرج من كلية القانون.



فما قصة هذه الشابة التي تسببت المجاميع الإرهابية ببتر ساقها؟



بعد تحرير ناحية الزوية خرجت هدى مع عائلتها في نزهة الى السلسلة الجبلية المحاذية للناحية.





انفجرت العبوة فقتلت شقيقتها وابناء شقيقتها الاثنان وأصيبت هدى بجروح بليغة. تناقلت أخبار عن استشهدها والبعض الآخر قال انها لا زالت حيّة. وفيما بعد تم التأكد انها لازالت تصارع من اجل البقاء على قيد الحياة. لم تكن تعلم ومن معها إن العصابات الإرهابية قد زرعت عبوة ناسفة على الطريق في الأماكن السياحية.انفجرت العبوة فقتلت شقيقتها وابناء شقيقتها الاثنان وأصيبت هدى بجروح بليغة. تناقلت أخبار عن استشهدها والبعض الآخر قال انها لا زالت حيّة. وفيما بعد تم التأكد انها لازالت تصارع من اجل البقاء على قيد الحياة.

بقيت هدى في المستشفى ايام وشهور، بترت اطرافها ومات حلمها بان تصبح محامية.

لكن سرعان ما تجاوزت اليأس وتحدت الوقت ونفضت غبار الموت عنها لتبث انها هي وكل ضحايا الإرهاب يستحقون الحياة. وها هي اليوم بعربتها تعلن تخرجها من كلية الحقوق، منتصرةً لذاتها وللمجتمع ولكل من خسر عزيز او حبيب.