أصيل هميم تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "انت عراقي" (فيديو)

السومرية نيوز- فن وثقافة



طرحت الفنانة العراقية، أصيل هميم، اليوم الاثنين، أحدث أغانيها، والتي نشرتها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" تحمل عنوان "أنت عراقي" كلمات حامد الغرباوي وتوزيع حسام كامل والحان مصطفى الربيعي.



وكان آخر أعمال أصيل الغنائية، أغنية " كل حياتي" التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وكان آخر أعمال أصيل الغنائية، أغنية " كل حياتي" التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.