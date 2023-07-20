نجل حسام تحسين بيك يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه (صور)

وقال الممثل السوري تحسين بيك، إن ابنه الممثل الشاب راكان أصيب بوعكة صحية مفاجئة لم يشك قبلها من أي مشاكل أو أعراض، وعند وصوله إلى المستشفى توقف قلبه.وأوضح أن الأطباء تدخلوا على الفور ونجحوا في إنعاش قلبه، وبعد إجراء التحاليل الطبية اتضح أن الوريد المغذي للقلب كان مسدوداً بنسبة 99%، مبينا أن نجله خضع لجراحة "شبكية".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان راكان تحسين بيك وهو يرقد على سرير في المستشفى، وسط تعليقات كثيرة تدعو له بالصحة والعافية ومرور الأزمة بسلام.بينما طمأن راكان جمهوره برسالة عبر "فيسبوك"، وكتب: "شكرا لكل من اطمأن علي بالاتصال أو رسالة، أنا ما كنت بدي أخبر حدا لأن يلي فيكم مكفيكم بس مرتي غدرتني وكتبت ع الفيسبوك، الحمدلله نفذنا من الموت بأمر رب العالمين".