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حسن شاكوش يرد على طليقته بعد اتهامها له بخيانتها

فن وثقافة

2023-07-20 | 05:19
حسن شاكوش يرد على طليقته بعد اتهامها له بخيانتها
1,020 مشاهدة

السومرية نيوز- فن وثقافة

قرر الفنان المصري حسن شاكوش الرد على ادعاءات طليقته ريم طارق، التي أكدت من خلالها أنه أقام علاقة مع ممثلة مصرية في نهار رمضان.

ولفت شاكوش عبر حسابه في "فيسبوك"، إلى أنه تعهد بعدم الحديث عن موضوع انفصاله وتفاصيل علاقته بريم طارق في منشور سبق أن نشره عبر حسابه الخاص.

وقال: "مستحيل أتكلم على واحدة كانت مراتي أو مش مراتي ولا عمري جبت سيرة بنت أو غلطت في حق بنت، وعارف يعني إيه المرأة المصرية وشرف المرأة المصرية، وزي ما الست ليها شرف وكرامة الراجل ليه شرف وكرامة".

وأشار شاكوش إلى أن العديد من البرامج طلبت إجراء لقاءات معه، إلَّا أنه رفض ذلك احتراما لها.

وشدد شاكوش على أن تربيته وكونه رجلا صعيديا لا يسمحان له بالحديث عن طليقته بطريقة مسيئة، مؤكدًا أن عدم حديثه عن الموضوع ليس نابعا من ضعف أو خوف، لكن يجب عليه ألا يتحدث عن امرأة كانت فيما سبق زوجته.

وأضاف: "ما ينفعش اتكلم في حاجة تمسني أو تمسها لأني لو اتكلمت أو جبت سيرتها هتعود عليا علشان كنت في يوم من الأيام الراجل بتاعها وجوزها، وما ينفعش الراجل يجيب سيرة مرآته ورغم أبشع الألفاظ اللي سمعتها".

ولفت إلى أنه يتوجب على المرء الاستماع إلى الطرفين قبل الحكم، وذلك بعد تعرض عائلته للشتم والإهانات، مُشيرًا إلى أن الرجل المصري كالمرأة المصرية كلاهما لا بد أن تُحترم كرامته وشرفه.
 

وأوضح أن طليق ريم السابق كشف العديد من الأمور التي كان يود التطرق لها، حيث كشف في أحد اللقاءات أنها تعاني من مرض يمنعها من الزواج.

ويأتي رد شاكوش بعدما اتهمته طليقته بخيانتها مع ممثلة مصرية في نهار رمضان، بالإضافة إلى إقدامه على أفعال لم تتمكن من احتمالها، ورغم مواجهتها له لكنه لم يغير أسلوب ونمط حياته، ما دفعها لطلب الطلاق.

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