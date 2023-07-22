نقابة الموسيقيين تتراجع عن إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

وتعرض حفل ترافيس سكوت في مصر لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للرابر الأمريكي بـ"الماسونية والإلحاد وممارسة طقوس شيطانيو غريبة".وأمام هذه الانتقادات، قررت نقابة الموسيقيين إلغاء ترخيص الحفل بعد مخاطبة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، وهو القرار الذي أثار غضبًا في الوسط الفني والغنائي المصري.وتراجعت النقابة عن موقفها السابق بإلغاء ترخيص الحفل، ورهنت موافقتها على إقامة الحفل بوضع الاعتبارات الأمنية في حيز التنفيذ، وحصول الشركة المنظمة على الموافقات الأمنية لتنظيم الحفل.ونشر مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك" للرد على منتقدي قرار النقابة، مؤكدًا أنها ليست وحدها المنوط بها إصدار الترخيص، وهناك جهتان تقومان بإصدار ترخيص الحفل.وأشار "كامل" إلى أن الشركة المنظمة للحفل ما زال لديها الترخيص، معربًا عن تخوفه وتخوف زملائه في مجلس النقابة من تنظيم هذا الحفل، قائلًا إن البعض لا يجد سوى نقابة الموسيقيين لإلقاء اللوم عليها حينما يحدث شيء، وهو ما دفع مجلس النقابة لإلغاء ترخيص الحفل بسبب أحداث حفل ترافيس سكوت في أمريكا.من جهته، كشف العضو المنتدب لشركة "تيكتس مارشيه" المنظمة لحفل ترافيس سكوت في مصر، محمد سراج، عن رأي الرابر الأمريكي في أزمة الحفل المزمع إقامته أمام الأهرامات الجمعة المقبل.وقال "سراج" في تصريحات تليفزونية: "الشركة المنظمة لديها ترخيص لإقامة الحفل، ولم يصلنا أي بلاغ رسمي بعكس ذلك، لكن للأسف مش عارفين ندخل الهرم بعدما دفعنا رسوم الحجز، وكل الجهات رافضة".وأكد "سراج" تواجد فريق ترافيس سكوت في مصر منذ 15 يومًا، معقبًا: "بندفع لهم ملايين الجنيهات للفنادق، والحفل تكلف أكثر من 40 مليون جنيه، وسندفع ضرائب بالملايين، وبايعين تذاكر بملايين في 54 دولة".وأضاف: "الحفل هيتم بثه للعالم كله من الهرم، ولو حد متخوف يوضح لنا أسبابه"، مشيرا إلى اهتمام الصحافة العالمية بالحفل: "كل يوم سكوت يكلمنا، ويتواصلون معه لمعرفة أسباب الأزمة وطلبنا منه عدم الرد".وكشف "سراج" عن رأي ترافيس سكوت في الأزمة، قائلًا: "هو رأيه إننا بنحارب نفسنا"، مؤكدًا أن الهيئات السياحية في مصر تدعم إقامة الحفل: "السياحة بتساعد بكل قوة، لكن هي ليست جهة رفض أو قبول".