نجم "ذا فويس كيدز" يتراجع عن الاعتزال.. ويكشف أكبر خطأ في حياته

ونشر خالد الفايد صورة جمعت بينه وبين المنتج الفني هاني محروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحاً فيه أنه ارتكب خطأ فادحاً بسماع كلام الآخرين.وعلق خالد الفايد: "أكبر غلطة عملتها في حياتي أني سمعت كلام الناس.. كنت مخلصا من قلبي.. لكن وجدت منهم العكس. وربنا يكفيكم شر الزن في الأذن والكلام الفارغ".وأشار إلى أنه تم التلاعب به وتعرض للاستغلال باسم الدين، قائلاً: "ربنا يبعد عنكم اي حد عامل فيها مولانا، صدقوني في حاجات مش هقدر أشرحها ليكم".ولفت إلى أنه تسرع في اتخاذ قرار الاعتزال، موجهاً نصيحة لمتابعيه: "أوعى تسلم ودنك لحد وتخليه يبخ فيها سموم.. دا درس تعلمته حبيت أوضحه علشان محدش يقع في نفس غلطتي".وبعدها نشر الفايد صورة تجمعه بآلة العود وعلق عليها قائلا: "الموسيقى تجعلنا تعساء بشكل أفضل".التدوينة أثارت انقساما بين مؤيد ومعارض، ما دفع المطرب الشاب للخروج في بث مباشر من أجل الرد على أسئلة متابعيه.وكان نجم ذا فويس كيدز أعلن في شباط 2023 اعتزاله ونشر صورة له وهو يرتدي جلبابا باللون أبيض وظهر بلحية كثيفة وكتب: "اللهم اجعل توبتي وعملي خالصًا لوجهك الكريم، وبعتذر مش هرد على أي حد".