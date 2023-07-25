حقيقة فقدان أسنان دنيا بطمة بعد تعرضها للضرب (صور)

وقالت بطمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام عبر خاصة الستوري: "حبايبي سأغيب فترة عنكم احتاج للراحة قليلا".وتسبب تعليق دنيا بطمة، في حالة جدل إذ خرجت بعض التقارير الصحفية بالمغرب التي تؤكد أن سر اختفاء دنيا بطمة المفاجئ هو تعرضها للضرب وفقد أسنانها وما نشر اثار حفيظة دنيا بطمة التي خرجت عبر انستغرام للكذب كل ما يتردد وتتهم مرتجى الشائعات بأنها صحافة صفراء تبحث فقط عن الفضائح ولا تنقل الحقيقة وأكدت أنها بحالة جيدة.ولكن الصحف قررت أن تهاجم دنيا بطمة وتؤكد أنها تعرضت إلى الاعتداء والضرب وفقدت أسنانها وهناك فيديوهات تؤكد هذا الأمر.وقدمت دنيا بطمة مؤخرا أغنية بعنوان "زيديني" وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب وهو من إخراج علاء الدين الرايس، وطاقم عمل جديد وشاب.