ما حقيقة الصورة المتداولة لنجم فيلم الرسالة بين الماضي والحاضر

يضم المنشور صورتين، الأولى للممثل اللبناني منير معاصري في دور جعفر بن أبي طالب الذي لعبه في فيلم الرسالة، والثانية لرجل متقدم في السن عيناه زرقاوان.وعلق مشاركو المنشور بالقول إن الصورتين "للممثل اللبناني منير معاصري بين الماضي والحاضر".وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها في حزيران 2023. وتناول مستخدمون كثيرون في تعليقاتهم أداء الممثل اللبناني المتميز في الفيلم.إلا أن الصورة التي ادعت المنشورات أنها تظهر كيف أصبح المعاصري بعد أربعة عقود.فالتفتيش عنها يرشد إلى منشورة في العام 2014 عبر صفحة على فيسبوك باسم "Humans of New York" تعرض منشورات اجتماعية.وأرفقت هذه الصورة بتعليق عن الحياة الزوجية على أنها لشخص أميركي.أما صور منير معاصري اليوم فمختلفة عن الشخص الظاهر في الصورة المتداولة.ويتناول فيلم "الرسالة" للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، قصة ظهور الإسلام وقد عرض بنسختين الأولى عربية من بطولة عبد الله غيث ومنى واصف، وأخرى إنكليزية شارك فيها الممثلان أنطوني كوين وإيرين باباس.وأثار الفيلم الذي عرض للمرة الأولى عام 1976 ردود فعل غاضبة، وتلقت العديد من دور السينما التي حاولت عرضه في الغرب تهديدات من متطرفين اعتبروه تجديفا، لأسباب عدة منها أنه جسد شخصيات لأصحاب النبي.لكنه ظل أشهر الأعمال السينمائية التي توثق تاريخ الإسلام في البلدان العربية والإسلامية وفي العالم أجمع.