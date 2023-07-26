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نقابة الفنانين تنعى فناناً عراقياً
فن وثقافة
2023-07-26 | 11:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
11,379 مشاهدة
نعت نقابة الفنانين العراقين، اليوم الأربعاء، رحيل الفنان البصري رعد الغريب.
وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان البصري رعد الغريب والتي وافته المنية هذا اليوم بعد صراع مع المرض".
وأضافت :"سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".
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