وفاة نجل حسن يوسف غرقا في الساحل الشمالي

وتعرض نجل الفنان حسن يوسف "عبد الله" 35 عامًا للغرق بقرية سياحية بالساحل الشمالي وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل الحادث وميعاد ومكان الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلةولدى حسن يوسف أربعة أبناء من زوجته المعتزلة شمس البارودي، هم: عبد الله ويوسف وعمر وناريمان.