تامر حسني يعلق على الربط بين أغانيه وحياته الشخصية.. وبسمة بوسيل ترد (صور)

وكتب تامر حسني في خاصية القصص القصيرة "ستوري" عبر حسابه على إنستغرام، منشورا تحدث فيه عن علاقته بطليقته وما يكنه لها من مشاعر، ونفى وجود أي رابط بين ما يقدمه من أعمال وحياته الشخصية.وقال المطرب المصري في منشوره إنه يلاحظ مؤخرا ربط بعض التعليقات بين موضوع أغنياته التي يقدمها أو مزاحه معهم وحياته الشخصية، موضحاً: "ده غلط يا جماعة".وأوضح أنه لا يمكن أن يفعل ذلك، وأنه رغم الظروف الحالية فإنه يكن لطليقته "بسمة" كل الحب والاحترام، مشيرا إلى أنها تشاركه اختيار أغنياته، متابعاً: "مهما حدث فإنها في دمي وأم أولادي وعلاقتنا جيدة جدًا ولو طلبت عيناي لن أتأخر".وذكر حسني أنه منذ ظهوره للجمهور وهو يحب المزاح معهم لأنه يكون "على طبيعته"، معتبرا أن الفنان الحقيقي هو مَن يعبِّر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم.واختتم تامر حسني منشوره مازحاً: "ده لسه في أغاني توجع أوي نازلة قريب إن شاء الله.. كده مش هنزلها".من جانبها، ردت بسمة بوسيل على رسالة طليقها بالقول: "يا تيمو إنت كمان عندي زي ما أنا عندك، ربنا يوفقك في شغلك دايما".آخر أعمال الفنان تامر حسني كانت فيلم "تاج" الذي عرض في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، ونافس بقوة في إيرادات أفلام عيد الأضحى، وضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين.