"مهرجان بغداد للفيلم العربي الأول".. تعرف على الاستعدادات والموعد

وقال جودي في بيان ورد للسومرية نيوز، "الدعم الكبير والرعاية الكريمة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتوجيهاته بأن يعكس هذا المهرجان الوجه الحضاري والتاريخي والواقع الثقافي للعراق ونهضته الجديدة، واحتضانه للمبادرات الثقافية والإبداعية التي تجمع المبدعين من السينمائيين العرب وأقرانهم من السينمائيين العراقيين والتي تصب في إطار توطيد دعائم وتمتين علاقات الأخوة والتعاون العربية."من جانبه، أكد حكمت البيضاني مدير المهرجان أن اللجنة التحضيرية "ناقشت تشكيل اللجان الفرعية الأساسية التي ستتولى المهام التنفيذية واللوجستية المتنوعة لإقامة المهرجان ومن بينها : لجنة قراءة وفحص سيناريوهات مسابقة إنتاج الأفلام العراقية القصيرة التي تهدف الى تفعيل ودعم الإنتاج السينمائي العراقي وتوفير الفرصة للسينمائيين العراقيين لعرض نتاجاتهم السينمائية أسوة بأقرانهم من السينمائيين العرب، ولجنة مشاهدة وفرز الأفلام المرشحة للمشاركة في مسابقات المهرجان وبالإضافة الى لجان تحكيم المهرجان الرسمية، والتي تضم نخبة من أبرز المعنيين بالسينما من مخرجين وكتاب ونقاد وممثلين معروفين."وتابع مدير المهرجان أن اللجنة "ناقشت أيضاً الأسماء المقرر دعوتها للحضور والمشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان من النجوم والشخصيات السينمائية والنقاد العرب، فضلاً عن الشخصيات السينمائية والنقاد العراقيين في الداخل والخارج، وكذلك أسماء السينمائيين العرب المرشحين للمشاركة في الندوة الفكرية للمهرجان التي ستنعقد تحت عنوان (سبل الانتاج السينمائي العربي المشترك)."وبين البيضاني، أن "اللجنة التحضيرية أقرت إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان واستمارة شروط مشاركة الأفلام العربية والعراقية في المهرجان، وكذلك توجيه الدعوة للفنانين العراقيين لتقديم تصميماتهم المقترحة لتصميم ملصق المهرجان لاختيار الأفضل من بينها لاعتماده كملصق رسمي".وختم حكمت البيضاني بالقول: "ستواصل اللجنة التحضيرية عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة واقرار جميع الخطط والبرامج والفعاليات والأنشطة التي تهدف الى انجاح الدورة الأولى من مهرجان بغداد للفيلم العربي وبما يليق باسم العراق وتأريخه الحضاري الإبداعي الناصع".