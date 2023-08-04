ممثل مصري شهير يعتزل الفن



السومرية نيوز – فن وثقافة



أعلن نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة اعتزال والده التمثيل بشكل نهائي، بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة الخالدة في أذهان الجمهور العربي.

وقال أحمد نجل عبد الرحمن أبو زهرة، إن والده قرر اعتزال الفن بشكل نهائي دون رجعة في قراره، حيث إنه لم يفصح عن قراره إلا في محيط أسرته والمقربين.