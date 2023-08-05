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حقيقة وفاة الفنان السوري جمال العلي

فن وثقافة

2023-08-05 | 03:09
حقيقة وفاة الفنان السوري جمال العلي
510 مشاهدة

السومرية نيوز- فن وثقافة

نفت نقابة الفنانين السوريين ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الفنان جمال العلي مؤكدة أنه بصحة جيدة.

ونشرت نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك بيانا توضيحيا، جاء فيه: "تنويه، لا صحة أبدا أبدا لما يشاع عن وفاة الزميل الفنان جمال العلي وقد تواصلنا معه منذ قليل وهو بصحة جيدة، والحمدالله دمتم بخير".
وتداول رواد السوشال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان جمال العلي، دون توضيح الأسباب، وهو ما أثار صدمة محبيه وقلقهم، وانقسموا بين مشكك ومصدق لهذه الشائعة، لكن سرعان ما نفت نقابة الفنانين في سوريا الأخبار المتداولة.

ومن جهتها تحدثت الممثلة السورية تولاي هارون عن الخبر، معبرة عن استيائها من انتشار هكذا شائعات عبر "فيسبوك" وقالت: "قمة التفاهة والانحطاط انكن تقولو على أي شخص بالموت مشان بس تطلعوا ترند ما فكرتو بأهلو برفقاتو بمحبينو، اتصلت لحتى اتأكد وقت سمعت صوتوا كأنو رجعتلي الروح، جمال العلي بخير بكفي كذب مشان الترند بكفي أرواح الناس مو لعبة".

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنان جمال العلي مسلسل "النار بالنار" الذي عرض ضمن دراما رمضان، وأدى خلاله شخصية "أبو رضا".


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